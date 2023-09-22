В Воронежской области в столкновении двух «Лад» и «КамАЗа» погибла девушка

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 22 сентября, около 14:20 на 207 км автодороги «Воронеж-Луганск» 18-летняя жительница Ольховатского района, управляя «Ладой Грантой», не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге «КамАЗу» под управлением 53-летнего жителя Поворинского района. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Вестой» под управлением 27-летнего жителя Россошаского района.

В результате ДТП водитель «Гранты» погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 18-летняя пассажирка получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское упреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.