Жительница Воронежской области отдала два миллиона рублей мошенникам

Всего за минувшие сутки на территории региона от действий мошенников пострадали 14 человек, двух из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в ОМВД России по Острогожскому району поступило заявление от 51-летней местной жительницы, у которой похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

15 июня этого года потерпевшей позвонил лже-эксперт по финансам. Он заверил, что его услуги помогут иметь легкий дополнительный доход. Местная жительница поделилась новостью со своим сыном, который тоже не заподозрил аферу. Получив скриншоты с ростом ее дохода, женщина стала отправлять мошенникам еще больше денег. Впоследствии она отдала все свои накопления, оформила несколько кредитов и заняла часть суммы у родственников. К сентябрю она перевела в никуда два миллиона рублей. Когда деньги перестали поступать на счет аферистам, они прекратили общение.

Всего за минувшие сутки на территории региона от действий мошенников пострадали 14 человек, двух из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил более 6 067 000 рублей.