Программист из Воронежа – в числе победителей проекта «Конкурс красоты кода» от Сбера

Сбер на технологической конференции SmartDev объявил победителей проекта «Конкурс красоты кода», в котором за победу боролось более 1000 талантливых создателей программного кода. Авторы самых красивых из них получили подарки, в том числе умные устройства, и приглашения на работу от Сбера. Оценивало работы компетентное жюри, в которое вошли эксперты Сбера и лидеры ИТ-рынка.

Соревнование проходило по пяти категориям: Python, Java, Mobile (Android), Data Science, Frontend. Победителями стали 15 участников из разных городов России.

Java

- «Краса кода» — Михаил Алтунин, Всеволожск

- «Изящный код» — Святослав Винниченко, Томск

- «Звезда кода» — Дмитрий Голубев, Москва

Data Science

- «Звезда кода» — Антон Соломатин, Москва

- «Изящный код» — Арина Жук, Москва

- «Краса кода» — Максим Кобелев, Красноярск

Python

- «Краса кода» — Александр Жижин, Краснодар

- «Изящный код» — Ivan Zvonarev, Ижевск

- «Звезда кода» — Виталий Сухов, Томск

Fronted

- «Краса кода» — Иван Ермаков, Барнаул

- «Изящный код» — Никита Костюничев, Нижний Новгород

- «Звезда кода» — Сергей Белоус, Воронеж

Mobile (Android)

- «Краса кода» — Дмитрий Томилов, Саратов

- «Изящный код» — Давид Жубрёв, Санкт-Петербург

- «Звезда кода» — Иван Зайцев, Иваново

Артём Фатхуллин, управляющий директор, начальник Управления HR-бренда, маркетинга и коммуникаций для сотрудников Сбербанка:

«Мы рады, что конкурс вызвал огромный интерес у разработчиков и сообщества, это заметно и по победителям: лучшие решения прилетели к нам из разных уголков России, от программистов разных уровней и профилей, которые схожи в одном — в любви к лаконичному, понятному, красивому коду. Победителей из Москвы мы поздравили прямо на сцене конференции SmartDev — как полагается на всех конкурсах красоты, они получили свои короны и ленты, — а лучшие участники из регионов примерят подарки в своих городах. Мы надеемся, что подобные проекты станут классной традицией в поздравлении программистов и привлекут внимание сообщества к яркому креативу в HR-маркетинге».