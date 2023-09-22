Воронежцев пригласили на благотворительный концерт «За Родину!»

23 сентября воронежцев пригласили на состоится благотворительный концерт «За Родину!». Программа пройдет в Ломовском природном ландшафтном парке, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

- Перед гостями парка выступят автор и исполнитель патриотических песен Александр Ванюшкин, уникальный гармонист и исполнитель народных казачьих романсов Юрий Щербаков. Специальным гостем мероприятия станет российский боксер-профессионал Денис Лебедев, - отметили в департаменте. - Концерт будет вести артист драмтеатра Денис Кулиничев.

Начало концерта в 17.00. Вход свободный.