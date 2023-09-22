Воронежцам споют песни на стихи Расула Гамзатова

23 сентября в библиотеке имени Никитина состоится концерт «В горах мое сердце», посвященный 100-летию советского поэта, прозаика, публициста, переводчика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В исполнении солиста арт-студии «Акколада», дипломанта и лауреата многочисленных конкурсов Юрия Сулеина (бас-баритон) прозвучат песни на стихи Расула Гамзатова: «Берегите друзей» (на музыку (Аедоницкого), «В новогоднюю ночь» (на музыку Френкеля), «Долалай» (на музыку Кажлаева), «Есть глаза у цветов» и «С любовью к женщине» (композитор Фельцман), «Исчезли солнечные дни» (комппозитор Паулс), «Лишь одна» (на музыку Колмановского) и другие.

Концерт пройдет в «Никитинке» (пл. Ленина, 2, 4-й этаж, лекционный зал) 23 сентября в 15.00, вход свободный, 12+