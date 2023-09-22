Под Воронежем разбойников, напавших и ограбивших пенсионерку, отправили в колонию на 7 лет

Семилукский райсуд осудил двоих мужчин за разбойное нападение на 63-летнюю женщину.

Инцидент произошел поздним вечером в начале декабря 2022 года в Семилуках. В дом на улице Школьной незаконно проникли двое мужчин в масках. Ворвавшись, они ударили 63-летнюю хозяйку дома по голове металлическим телескопическим прутом. Когда женщина упала, угрожая, мужчины стали требовать от несчастной деньги. В итоге забрали у потерпевшей телефон, закрыли ее в туалете, а сами обыскали дом на предмет ценностей. И похитили телевизор, бытовую технику, деньги, золотые украшения, коллекционные монеты. Кроме того, взяв ключи от гаража, погрузили в хозяйский автомобиль «Рено Сандеро» все похищенное и уехали на нем.

Оперативники поймали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители соседних улиц - 21 и 30 лет. При обыске у них нашли похищенное и впоследствии возвратили владелице. Суда подозреваемые дожидались под стражей.

Семилукский райсуд 30-летнего фигуранта отправил в колонию особого режима на семь лет и три месяца, 21-летнего - на 7,5 лет в колонию строгого режима.