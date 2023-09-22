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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:04

В Воронеже в заброшенном доме нашли труп неизвестного мужчины

Региональный Следком организовал проверку
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Тело неизвестного мужчины без видимых следов насильственной смерти нашли 16 сентября этого года в заброшенном доме на территории Левобережного района Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, это 38-летний мужчина, числящийся пропавшим без вести в Железнодорожном районе.

- Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти и генетическая для выяснения личности погибшего, - сообщает пресс-служба ведомства.

Выполняется весь комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.