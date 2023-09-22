Воронежские сотрудники ГИББД установили личности погибших в ДТП мотоциклистов

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Воронежские полицейские установили личности погибшиз в аварии мотоциклистов.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, страшное ДТП произошло днем 21 сентября в Бобровском районе. Около 14.50 на автодороге «Анна-Бобров-Березовка-Юдановка» мотоцикл «АС YD-200-2» выехал на встречку и врезался в фуру «Вольво». В итоге грузовик съехал в кювет и опрокинулся, а мотоцикл загорелся.

- В результате ДТП 42-летний мотоциклист и его 52-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда «скорой», - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.