Воронежский боксер Игорь Свиридченков выступит на Кубке Европейской конфедерации

Игорь Свиридченков. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В последний раз воронежский боксер выступал на столь масштабном мероприятии 33 года назад, когда на чемпионате континента в Гетеборге Владимир Ерещенко завоевал серебро. Теперь в Черногорию отправится Игорь Свиридченков.

Сейчас наш земляк находится в Черногории на сборах с национальной сборной страны. Финалы предстоящего турнира пройдут 14 октября на ринге, который установят на открытом воздухе.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Игорь Свиридченков помог сборной России победить сербов. Он одолел Еркебулана Шайкенова.