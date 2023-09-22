В Воронеже из-за матча «Факела» с «Рубином» ограничат движение

25 сентября в Воронеже пройдет игра «Факела» с «Рубином». В связи с этим вводят ограничения движения на участках всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов.

Парковку запрещают уже накануне: с 18.00 24 сентября до 22.30 25 сентября. Нельзя будет парковаться на участках улиц:

- Фридриха Энгельса (от ул.Комиссаржевской до Чайковского),

- Студенческой (от ул.Феоктистова до Комиссаржевской),

- Комиссаржевской (от ул.Фридриха Энгельса до Студенческой),

- Чайковского (от ул.Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7.00 до 22.30 25 сентября перекроют движение транспорта на участках улиц:

- Комиссаржевской (от ул.Кольцовской до проспекта Революции),

- Чайковского (от проспекта Революции до ул.Кольцовской),

- Студенческой (от ул.Феоктистова до ул.Комиссаржевской),

- Фридриха Энгельса (от ул.Феоктистова до ул.Среднемосковской).

На этих участках ограничат выезд со дворов (проход для пешеходов свободный).

На период перекрытия маршрутки №№ 46, 58, 76 и С76 скорректируют путь следования:

- № 58 - с ул.Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, ул.Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с ул.Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, ул. Степана Разина и далее по маршруту,

- №№ 46, 76, С76 – с ул.Плехановской по ул.Кольцовской, площади Черняховского, ул.Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении - с ул.Кольцовской по ул.Плехановской и далее по маршрутам.