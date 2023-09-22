Под Воронежем погиб водитель «Лады Гранта», вылетевший в кювет

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Полицейские устанавливают причины смертельной аварии в Воронежской области, которая произошла днем 21 сентября в Калачеевском районе.

Около 11.50 на 19-м километре автодороги «Калач-Старая Криуша» 46-летний водитель «Лады-219010-Гранта», по предварительной версии, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой».

За 21 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 127 ДТП, в них пострадали девять человек и четверо погибли.