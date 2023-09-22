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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:24

Воронежец, объявленный в федеральный розыск, ограбил пенсионера на кладбище

Рецидивист похитил сумку у мужчины, наводящего порядок на воронежском кладбище
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже задержали 30-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражу. Будучи под подпиской о невыезде, он скрылся даже еще ограбил пенсионера на кладбище.

67-летний потерпевший сообщил в полиции, что в сентябре он наводил порядок на могиле на Коминтерновском кладбище. В это время к оградке подошел неизвестный, схватил сумку мужчины и ушел, несмотря на требование последнего вернуть имущество. Потерпевший оценил ущерб в сумму более 3 000 рублей.

Когда подозреваемого задержали, он признался в соедянном. На него завели уголовное дело за грабеж. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта к другим преступлениям на территории областного центра.