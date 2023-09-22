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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:02

Под Воронежем погиб водитель «Газели» после столкновения с грузовиком

На подъезде к Воронежу «Газель» влетала в самосвал
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Воронежские госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло днем 21 сентября в Новоусманском районе.

Около 14.17 на 536-м километре автодороги М4 «Дон», по предварительным данным, 44-летний водитель «Газели», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Воронежа, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в грузовик «Хово».

«Газель» превратилась в груду металла, водителя госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.