Воронежцам покажут, каким был город после освобождения от фашистов

фото краеведческого музея

22 сентября в музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) откроется выставка «Воронеж после освобождения». Проект приурочен к празднованию 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

- На выставке представят материалы из фондов Воронежского краеведческого музея: фотографии и рисунки, демонстрирующие здания и улицы разрушенного города, процесс их восстановления, благодарности воронежцам и личные документы участников возрождения города, а также рабочие инструменты военного и послевоенного времени, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 31 декабря.