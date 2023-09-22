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НовостиЗвезды22 сентября 2023 6:03

Воронежцам покажут, каким был город после освобождения от фашистов

Материалы можно посмотреть на новой выставке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото краеведческого музея

фото краеведческого музея

22 сентября в музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) откроется выставка «Воронеж после освобождения». Проект приурочен к празднованию 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

- На выставке представят материалы из фондов Воронежского краеведческого музея: фотографии и рисунки, демонстрирующие здания и улицы разрушенного города, процесс их восстановления, благодарности воронежцам и личные документы участников возрождения города, а также рабочие инструменты военного и послевоенного времени, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 31 декабря.