Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт22 сентября 2023 5:28

Нападающий воронежского «Факела» получил перелом в игре с «Оренбургом»

Матвей Ивахнов повредил лоб
Ярослав ИВАНОВ
фото из телеграмм-канала ФК "Факел"

фото из телеграмм-канала ФК "Факел"

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» травму, об этом после матча 21 сентября сообщила пресс-служба воронежского футбольного клуба.

- Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом в районе лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование, - написали представители ФК «Факел» в соцсетях.

Игра с «Оренбургом» окончилась поражением «огнеопасных»: «Факел» на выезде уступил в серии пенальти 4:2. Команду ездили поддержать 50 воронежских болельщиков.