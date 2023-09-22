Нападающий воронежского «Факела» получил перелом в игре с «Оренбургом»

фото из телеграмм-канала ФК "Факел"

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» травму, об этом после матча 21 сентября сообщила пресс-служба воронежского футбольного клуба.

- Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом в районе лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование, - написали представители ФК «Факел» в соцсетях.

Игра с «Оренбургом» окончилась поражением «огнеопасных»: «Факел» на выезде уступил в серии пенальти 4:2. Команду ездили поддержать 50 воронежских болельщиков.