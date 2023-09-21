В Воронеже ищут без вести пропавшую 46-летнюю женщину в очках

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже ищут пропавшую три недели назад 46-летнюю Екатерину Сорогину. Ориентировку на женщину распространили волонтеры поискового отряда «Лиз аАлерт» в соцсети «ВКонтакте» 20 сентября.

Женщина перестала выходить на связь с родственниками. О ней ничего неизвестно с 30 августа.

Из примет: рост 170 см, худощавое телосложение, светло-русые крашеные волосы (стрижка каре) и голубые глаза. Во что она была одета в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Екатерины Сорогиной, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).