Воронежцам показали интерьерные решения для театра оперы и балета

Фото Воронежского отделения Союза архитекторов России

Для воронежцев приоткрыли завесу тайны, как должен выглядеть интерьер театра оперы и балета после его реконструкции. Фото концепции 21 сентября опубликовали в телеграм-канале воронежского отделения Союза архитекторов России.

Свои предложения представил руководитель АНО «Архитектурный проект», победитель архитектурного конкурса Михаил Степучев.

Фото Воронежского отделения Союза архитекторов России

Что примечательно, привычный облик здания как части архитектурного ансамбля главной площади Воронежа сохранится. Такая же задача стоит и в плане интерьера. Архитектурный классический стиль будет сохранен в отделке, оборудовании, мебели, освещении и декоре.

В рамках разработки общей концепции интерьеров было создано несколько вариантов цветовых решений видовых помещений. Авторы продумали детально все вплоть до светильников на стенах и фурнитуры. Сохранятся и театральные люстры. Из современных тенденций (по просьбе руководства театра) в фойе предложено разместить информационные экраны.

Фото Воронежского отделения Союза архитекторов России Фото: Предоставлено "КП"

Члены архкомиссии согласовали основной цвет зрительного зала – терракотовый. Исходя из этого проект рекомендовано доработать в части цветовой гаммы остальных помещений, которые должны гармонично дополнить основной цвет. Размещение экранов на втором этаже требует доработки с точки зрения сочетания с историческим интерьером. Также авторам рекомендовано рассмотреть в качестве материала отделки пола первого этажа не только мраморное покрытие, но предложить мозаичную терраццо.