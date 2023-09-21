Воронежская пенсионерка перевела интернет-мошенникам миллион рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию написала заявление 70-летняя жительница города Калач, ставшая жертвой дистанционных мошенников. Об этом 21 сентября рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Пенсионерка увидела на одном из сайтов рекламу, где предлагалась схема заработка путем инвестирования. Женщина зарегистрировалась на фейковом сайте известного банка и с ней связался якобы финансовый эксперт.

Он рассказал клиентке о том, в какие активы следует вложить средства. Она доверилась и стала получать от него информацию о росте ее накоплений. А тот убеждал инвестировать все больше и больше. В итоге пенсионерка вложила не только свои сбережения, но и взяла кредит в банке.

После того, как она перевела 985 тысяч рублей, эксперт пропал. Поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию.