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НовостиОбщество21 сентября 2023 15:44

В субботу на 8 часов закроют движение на участке улицы Софьи Перовской в Воронеже

Там будет проводиться обрезка деревьев
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 23 сентября, в течение дня на участке улице Софьи Перовской в Воронеже будет закрыто движения для автомобилей. Водители не смогут проехать от улицы Чернышевского до развязки Чернавского моста. Об этом предупредили в мэрии.

Участок закрыт будет с 9:00 до 17:00. Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения. В это время здесь будут проводить санобрезку 54-х деревьев и удалять шесть усыхающих кленов.

Работы организуют специалисты МБУ «Зеленхоз» и управа Центрального района под контролем экологов.