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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 14:33

Мотоцикл врезался в фуру на воронежской трассе: погибли двое

Полицейские устанавливают личности погибших мотоциклиста и его пассажира в ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Мотоцикл влетел в грузовик Volvo на 1 км трассы Анна – Бобров – Сухая Березовка – Песковатка – Юдановка. Погибли два человека. Их личности устанавливаются. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в 14:50 21 сентября. По предварительным данным полиции, неизвестный водитель байка выехал на встречную полосу и там столкнулся с фурой с полуприцепом, которой управлял 39-летний житель Таловского района. Мотоцикл загорелся.

В результате погиб водитель двухколесного транспортного средства и его пассажир. Личности обоих сейчас устанавливаются. Сотрудники полиции проводят проверку

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