Уволенные из воронежского бара пятеро сотрудников пожаловались в трудинспекцию

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Пятеро сотрудников ночного заведения Garry bar в Воронеже обратились в трудовую инспекцию. Они пожаловались, что им не выплатили деньги при увольнении. Об этом рассказали в Гострудинспекции по региону 21 сентября.

Среди обратившихся были официанты, уборщица и хостес. Сотрудники инспекции выехали на место с проверкой. На месте факт подтвердился. При увольнении работники действительно не получили расчета.

Руководство Garry bar после вмешательства Гострудинспекции выплатило долги. В общей сложности сумма составила 60 тысяч рублей.