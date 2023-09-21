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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:04

Уволенные из воронежского бара пятеро сотрудников пожаловались в трудинспекцию

После им выплатили деньги при увольнении
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Пятеро сотрудников ночного заведения Garry bar в Воронеже обратились в трудовую инспекцию. Они пожаловались, что им не выплатили деньги при увольнении. Об этом рассказали в Гострудинспекции по региону 21 сентября.

Среди обратившихся были официанты, уборщица и хостес. Сотрудники инспекции выехали на место с проверкой. На месте факт подтвердился. При увольнении работники действительно не получили расчета.

Руководство Garry bar после вмешательства Гострудинспекции выплатило долги. В общей сложности сумма составила 60 тысяч рублей.