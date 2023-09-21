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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:40

Водителя КамАЗа осудят за ДТП с погибшим главой сельского поселения Воронежской области

Дело о смертельной аварии, в которой погибли глава сельского поселения и его жена, передано в суд
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Бобровский райсуд поступило уголовное дело, фигурантом которого стал водитель КамАЗа, устроивший смертельное ДТП на трассе. В аварии погибли глава Озерского поселения Бутурлиновского района Владимир Загонов и его супруга. Об этом сообщили в райсуде 20 сентября.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 ноября на федеральной трассе «Дон» в Бобровском районе. Водитель на КамАЗа в сцепке с прицепом двигался в направлении города Бобров. В нарушение правил дорожного движения на 43 км он начал совершать маневр разворота влево, в ходе которого выехал на встречную полосу и перегородил полностью проезжую часть.

В это время со стороны Боброва в направлении поселка Таловая ехал автомобиль «Мицубиси», за рулем которого был глава сельского поселения. Произошло столкновение.

В результате водитель иномарки и его супруга от полученных травм скончались на месте происшествия.

- В настоящее время решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству, подытожили в суде.