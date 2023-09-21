Воронежский «Графский поезд» попал в десятку самых необычных поездов России

Воронежский «Графский поезд» вошел в рейтинг десяти самых необычных поездов России. Об этом рассказали в сервисе tutu 21 сентября.

Помимо него в списке оказались «Рускеальский экспресс», «Ночной экспресс», ретропоезд «Селигер», ретропоезд «Ярославль — Рыбинск — Ярославль», «Уральский экспресс», «Жемчужина Кавказа», «Байкальский экспресс», «Императорский маршрут» и «Ладожская нерпочка».

Напомним, экскурсионный поезд «Графский поезд» на паровой тяге возит туристов по субботам и воскресеньям из Воронежа в Рамонь. Ретро-состава везет отреставрированный советский паровоз марки Л-2349. Каждое купе вагона, декорированного для погружения пассажиров в атмосферу конца 19 - начала 20 века, посвящено историческим личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии.

Пассажиров обслуживают проводники в специально сшитой по старинным лекалам форме, предлагая традиционный чай в подстаканниках. Экскурсионная программа включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.