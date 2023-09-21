В Воронежской области обнаружили незаконную свалку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили в селе Воробьевка незаконную свалку. Во время обследования на нее продолжали грузовиками завозить отходы. Местами гора мусора достигает уже 2 метров.

В ведомстве выяснили, что в 2018 году этот участок с нарушение закона был передан муниципалитету под временное хранения ТКО. Отходы на свалку в 2020 году вывозило муниципальное предприятие Воробьевского района «Коммунальное хозяйство», с которым был заключен договор аренды земельного участка.

Свалка не включена в государственный реестр объектов размещения отходов и в территориальную схему обращения с отходами Воронежской области.

В связи с выявленным нарушением Управление проводит расчет размера вреда почвам. После этого в адрес муниципального предприятия Воробьевского района «Коммунальное хозяйство» в администрацию направят предостережение о недопустимости нарушения установленных требований.

Информацию о выявленном нарушении направят губернатору Воронежской области, в следственный комитет и органам прокуратуры для принятия соответствующих мер.