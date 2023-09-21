В Нововоронеже разыскивают 63-летнего местного жителя

Ориентировка волонтеров

В Нововоронеже неделю назад пропал 63-летний Юрий Назаров. Ориентировку на мужчину опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» 21 сентября.

О местонахождении мужчины родственники ничего не знают больше недели. Последний раз его видели в среду 13 сентября.

Известны приметы Юрия Назарова: рост 182 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день исчезновения он мог быть одет в синюю толстовку, голубую рубашку, темно-синие спортивные штаны и темно-синие туфли.

Всех, кто знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).