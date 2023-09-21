В Воронежской области коммерсанту грозит 10 лет колонии за мошенничество на 1,1 миллиона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Дошло до суда уголовное дело по обвинению 31-летнего уроженца Тюменской области в мошенничестве при реконструкции стадиона в Воронежской области. Следствие выяснило, что в марте 2021 года директор фирмы заключил муниципальный контракт с администрацией Бутурлиновского района на работы по реконструкции стадиона, расположенного в районном центре.

По договору подрядчик обязался в том числе выполнить работы по устройству подстилающего слоя на стадионе. Но при исполнении контракта подрядчик указал в акте приемки работ ложную информацию о свойствах, качестве и цене используемого при выполнении работ песка. Использование песка мелкой крупности впоследствии привело бы к неравномерной поверхности покрытия площадки и ее повреждению. Кроме того, указанный материал не может обеспечить должной степени амортизации, что значительно повышает риск травматизма спортсменов.

За счет махинаций коммерсант присвоил себе более 1,1 миллиона рублей. Факт хищения обнаружился в ходе проверки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

По закону фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.