Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 11:48

В Воронежской области коммерсанту грозит 10 лет колонии за мошенничество на 1,1 миллиона

Под Воронежем директор фирмы присвоил больше миллиона при реконструкции стадиона
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Дошло до суда уголовное дело по обвинению 31-летнего уроженца Тюменской области в мошенничестве при реконструкции стадиона в Воронежской области. Следствие выяснило, что в марте 2021 года директор фирмы заключил муниципальный контракт с администрацией Бутурлиновского района на работы по реконструкции стадиона, расположенного в районном центре.

По договору подрядчик обязался в том числе выполнить работы по устройству подстилающего слоя на стадионе. Но при исполнении контракта подрядчик указал в акте приемки работ ложную информацию о свойствах, качестве и цене используемого при выполнении работ песка. Использование песка мелкой крупности впоследствии привело бы к неравномерной поверхности покрытия площадки и ее повреждению. Кроме того, указанный материал не может обеспечить должной степени амортизации, что значительно повышает риск травматизма спортсменов.

За счет махинаций коммерсант присвоил себе более 1,1 миллиона рублей. Факт хищения обнаружился в ходе проверки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

По закону фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.