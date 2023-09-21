В лесничествах Воронежской области установят 221 фотоловушку

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

221 фотоловушку установят на участках с высокой рекреационной нагрузкой, в местах стихийных свалок строительного и бытового мусора в воронежских лесах и на других участках, где возможны нарушения законодательства. Об этом рассказали в управлении лесного хозяйства 21 сентября.

Там пояснили, что средства фиксации оборудованы датчиками движения и камерами с широким углом обзора. С помощью них можно будет определить номер машины, на которой привезли мусор или совершили другое нарушение.

Фотоловушки уже установили в Новоусманском районе. В ближайшее время приборы появятся в остальных лесничествах.

По словам руководителя КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрия Колесникова, установка фотоловушек позволит вычислять виновников лесных пожаров и незаконных рубок, а также повысить процент выявления лиц, выбрасывающих мусор.