Действующую нефтебазу продают за 230 млн рублей под Воронежем

Ищут покупателя на действующую нефтебазу, расположенную под Воронежем на территории Айдаровского сельского поселения Рамонского района. Продавец оценивает объект в 230 млн рублей. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений пишет 21 сентября издание De Facto.

Нефтебаза находится на улице Рыночной, 1А/10 на двух смежных участках площадь которых составляет 26 тысяч и 17,3 тысяч кв. м. На объекте - восемь вертикальных емкостей – шесть по 1000 куб. м и две по 400 куб. м. Кроме того, есть группа из 15 горизонтальных емкостей от 45 до 65 куб. м.

Также, как информирует издание, на участке расположено несколько строений – две пультовые (11 и 19 кв. м), служебное помещение (23,1 кв. м) и насосная (35,3 кв. м). Нефтебаза зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов, имеет бессрочные лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.