Должности министров и первого замгубернатора планируют ввести в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На заседании облдумы были внесены изменения в Устав региона и законы о государственных должностях и правительстве Воронежской области. прошло оно в четверг, 21 сентября,

В частности, может появиться чиновник в должности первого заместителя губернатора. Кроме того, в управленческой структуре создан пост представителя губернатора при федеральных органах власти.

Коснутся изменения и должностей глав департаментов. Они упраздняются, а вместо них появятся министры. Соответственно, департаменты переименуют в министрества.

После корректировки в реестре государственных должностей также будут следующие: руководитель секретариата первого замгубернатора, референт первого замгубернатора и консультант первого замгубернатора.

Ранее в Правительстве Воронежской области анонсировали изменение структуры. Об этом говорил на IV Управленческой платформе имени Эйтингона губернатор Александр Гусев.