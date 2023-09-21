Главой Калачеевского района вновь стал Василий Шулекин

В Калачеевском районе выбрали главу муниципалитета. Это произошло в среду, 20 сентября. Им стал Василий Шулекин.

Переизбранный глава района находится в этой должности с 2008 года. За его назначение проголосовали 18 депутатов на сессии районного Совета.

Василий Шулекин – уроженец Калачеевского района. Родился 5 января 1965 года. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Начинал трактористом колхоза «Рассвет» на малой родине. С 1986 года после срочной службы в армии занимался комсомольской работой и преподавал в калачеевском СПТУ-31. С 1993 года был замдиректора Калачеевского райкоопзаготпрома. Затем стал председателем правления колхоза «Ленинская искра». С 2006 года был генеральным директором ООО «Калач Агро-Инвест».