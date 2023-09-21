12-летнюю девочку избили в школе в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Двенадцатилетнюю девочку избили в одной из школ в Воронежской области. Об инциденте стало известно после того, как ее мама обратилась за помощью к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Информацию опубликовал Информационный центр СК РФ 21 сентября.

Там пояснили, что сообщение от мамы девочки поступило в соцсетях. Женщина рассказала, что дочь избила другая школьница. И она не согласна с результатами установления обстоятельств нарушения прав ее дочери со стороны учителей школы.

В региональном ведомстве СКР организовали проверку. Ее результаты доложат Александру Бастрыкину.