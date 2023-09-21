На окраине Воронежа машина повалила столб

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Накануне вечером в воронежском микрорайоне Тенистый на дорогу упал железобетонный столб – опора ЛЭП. Конструкция не устояла из-за последствий ДТП. В нее на огромной скорости влетел легковой автомобиль.

Видео с места происшествия появилось в пабликах соцсетей. О пострадавших в ДТП очевидцы не сообщают. Скорее всего, обошлось без них.

Горожане также отметили, что к утру последствия аварии полностью ликвидировали – упавший столб вернули на место и восстановили поврежденную линию электропередач.

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