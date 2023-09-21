Средняя зарплата в Воронежской области достигла почти 52 тысяч рублей

Больше всего получают в сфере финансов и страхования Фото: из архива «КП»

Средняя зарплата по Воронежской области, по данным Воронежстата, к августу достигла 52,9 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 15,2%.

Однако реальный рост зарплат, с учетом роста цен, с начала этого всего 9,3%.

Самые высокие зарплаты в регионе у сотрудников, занятых в сфере финансов и страхования – в 1,8 раза выше среднеобластного уровня. Специалисты в области информации и связи получают в 1,6 раза больше, чем в среднем по региону, а работники профессиональной, научной и технической сферы - на 45,1% больше.

По-прежнему, ниже всего в регионе ценится труд педагогов – они получают лишь 55,2% от среднеобластного уровня.