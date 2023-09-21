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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:18

В Воронеже неизвестные разворотили воссозданную на проспекте Революции брусчатку

На мостовой вывернули несколько камней
Ирина КАЗАНИНА
Небольшой участок перекладывали четыре раза

Небольшой участок перекладывали четыре раза

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы заметили, что кто-то сломал фрагмент исторической мостовой, которую уложили весной этого года у памятника И.С.Никитину в рамках реконструкции проспекта Революции. Неизвестные хулиганы вывернули несколько булыжников из мощения. Либо кто-то сильно споткнулся о выступающие углы.

Напомним, небольшой кусочек мостовой рабочие смогли уложить лишь с четвертой попытки. Первые три были забракованы общественностью и горожанами: булыжники торчали острыми гранями из песка или шатались под ногами.

Вот и на этот раз рабочим придется вернуться к перекладке мостовой. В управлении строительной политики Воронежа заверили, что работы по устранению недочетов будут выполнены в ближайшее время. А также напомнили, что этот участок не был изначальным проектным решением, его создание - инициатива неравнодушной общественности.