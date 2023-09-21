В воронежском селе 11-летний велосипедист попал под колеса иномарки

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В среду, 20 сентября, в селе Новогремяченское Хохольского района 11-летний велосипедист попал под колеса машины. ДТП произошло в переулке Школьный около 07.50. По предварительным данным полиции, мальчик выезжал с прилегающей территории на нерегулируемый перекресток, не посмотрев по сторонам. В итоге велосипедист столкнулся с автомобилем «Мицубиси-Лансер» под управлением 37-летней местной жительницы.

В аварии школьник получил различные травмы и попал в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 94 аварии, из них 64 – в Воронеже. В яти ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек.