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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:20

В воронежском селе 11-летний велосипедист попал под колеса иномарки

Под Воронежем в ДТП пострадал школьник на велосипеде
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В среду, 20 сентября, в селе Новогремяченское Хохольского района 11-летний велосипедист попал под колеса машины. ДТП произошло в переулке Школьный около 07.50. По предварительным данным полиции, мальчик выезжал с прилегающей территории на нерегулируемый перекресток, не посмотрев по сторонам. В итоге велосипедист столкнулся с автомобилем «Мицубиси-Лансер» под управлением 37-летней местной жительницы.

В аварии школьник получил различные травмы и попал в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 94 аварии, из них 64 – в Воронеже. В яти ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек.