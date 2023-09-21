В Воронеже заметно выросла заболеваемость ОРВИ

Фото из архива Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили, что за минувшую неделю к врачам обратился 7281 больной с признаками ОРВИ. Среди заболевших 4369 – дети в возрасте до 14 лет.

Эпидемиологи отметили, что в этот период рост заболеваемости традиционно связан с началом учебного года: дошкольники, школьники и студенты возвращаются в коллективы после летних каникул. Именно поэтому больше половины всех заболевших – дети.

Согласно результатам лабораторного мониторинга - заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

В то же время в регионе идет прививочная кампания против гриппа. На сегодня вакцинировались более 5% населения области. Осложнений после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и бесплатно вакцинацию могут пройти дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и некоторые другие категории.