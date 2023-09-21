Чтение, кроссворды и гольф: что снижает риск развития болезни Альцгеймера

Игра на музыкальных инструментах, в теннис, гольф, боулинг и шахматы снижают риск развития болезни Альцгеймера. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1994-го ежегодно 21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это разновидность старческого слабоумия, которая проявляется тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами.

Причины, вызывающие болезнь Альцгеймера, до сих пор полностью не ясны. Ученые склоняются к тому, что разрушительно влияет на клетки мозга один из бета-амилоидных белков. Существует также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге из-за нарушений в структуре тау-белка. Имеет значение и наследственный фактор.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Количество больных с болезнью Альцгеймера неуклонно растет. По оценкам Российской академии наук, более 1,8 миллиона пожилых россиян имеют подобный диагноз. В Воронежской области насчитывается 3665 пациентов с деменцией, более двух тысяч из которых страдают болезнью Альцгеймера.

В первую очередь, недуг поражает пожилых людей, но бывает и раннее его наступление. До 65 лет болезнь развивается только у одного человека из тысячи, у людей старше 65-ти шансы заболеть увеличиваются до одного из 20. Среди категории населения «80+» деменция диагностируется у каждого пятого. Ранняя форма болезни Альцгеймера может начаться уже после 40 лет, чаще всего в таких случаях она носит наследственный характер.

Женщины, по некоторым данным, в 6-10 раз чаще страдают от указанного заболевания, нежели мужчины. Отчасти это связано с большей продолжительностью жизни у женщин.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?

Ранняя стадия деменции часто остается незамеченной, так как развивается постепенно. Общие симптомы болезни включают забывчивость, потерю счета времени, нарушение ориентации в знакомой местности. На средней стадии признаки и симптомы становятся более явными. Они характеризуются забывчивостью в отношении недавних событий и имен, нарушением ориентации дома, возрастающими трудностями в общении, потребностью в помощи для ухода за собой, поведенческими трудностями, включающими бесцельное хождение и задавание одних и тех же вопросов.

На поздней стадии деменции развивается полная зависимость и пассивность. Память грубо снижена. Наблюдаются полная потеря ориентации во времени и пространстве, трудности в узнавании родственников, возрастающая потребность в помощи для ухода за собой, сложности в передвижении, поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать агрессивность. Конечная стадия заболевания — глубокое общее слабоумие, потеря всех приобретенных навыков и сохранение лишь базовых рефлексов (дыхательного, жевательного, глотательного), поддерживающих жизнь.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ?

Диагноз болезни Альцгеймера устанавливает врач-невролог или психиатр. При наличии у пациента или его близких жалоб на снижение памяти, профессиональную и социальную дезадаптацию проводят сбор анамнеза и выясняют семейную историю болезни Альцгеймера. Для диагностики когнитивных функций используют различные тесты. Например, «Мини-Ког» - очень простой, но информативный метод. Он включает в себя оценку кратковременной памяти (запоминание и воспроизведение трех слов) и зрительно-пространственной координации (тест «рисования часов»), тест MMSE. Также проводятся КТ и МРТ головного мозга. Более современный метод - позитронно-эмиссионная томография. Это исследование показывает ранние нарушения метаболизма даже в тех структурах мозга, которые другие методы визуализации воспринимают, как норму.

К сожалению, болезнь Альцгеймера неизлечима. Однако существуют две группы препаратов, которые позволяют дольше сохранить когнитивные функции пациента. Специфической профилактики болезни Альцгеймера также пока не существует. Но общие правила для всех категории пациентов - отказ от курения и избыточного употребления алкоголя, сбалансированное питание, правильное чередование труда и отдыха, своевременная диагностика и лечение гипертонической болезни, сахарного диабета, атеросклероза, последствий ЧМТ и других соматических заболеваний, - позволяют предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Доказано, что минимальные шансы заболеть имеют люди, проявляющие активность во всех жизненных сферах - социальной, физической и умственной. Также риск развития болезни Альцгеймера снижают хобби, чтение, разгадывание кроссвордов, любые виды письменной деятельности, различные виды обучения, игра на музыкальных инструментах, в теннис, гольф, боулинг, шахматы, пешие прогулки.

В нашем регионе по вопросам диагностики и лечения болезни Альцгеймера, решения социальных вопросов необходимо обратиться к врачам-психиатрам Воронежского областного психоневрологического диспансера. Они направят к специалистам кабинета когнитивных расстройств, функционирующего на базе медучреждения. Записаться на прием можно лично или по телефону регистратуры 202-02-81.

P.S. ВАЖНО ПРИНЯТИЕ

Если у вашего близкого обнаружили болезнь Альцгеймера, то, прежде всего, примите этот факт. Не ругайте себя за негативные эмоции. Любой живой человек имеет право на горевание, отчаяние и даже злость. Помните, что пока больной способен что-то делать самостоятельно, пусть продолжает. Придерживайтесь принципа: «Не вместо, а вместе». Так вы убережете не только собственное физическое и психическое здоровье, но и позволите близкому дольше сохранять посильную жизненную активность.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».