В Воронеже погибли отец с пасынком, пытаясь установить антенну

Фото пресс-службы белгородского Следкома.

По предварительным данным, сегодня, 20 сентября, на территории частного дома, расположенного по улице Новый в Воронеже, семья из четырех человек устанавливала телевизионную антенну. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

После того, как наши земляки задели линию электропередач, их ударило током. Глава семьи и его 18-летний пасынок скончались на месте происшествия, а жену и ее сына доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.