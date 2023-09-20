В Воронеже продают ресторан «Восточный Рай» за 120 миллионов рублей

В Воронеже продается ресторан «Восточный Рай». Он располагается на проспекте Патриотов, 45Е. Информация об этом появилась на сайте «Авито». Двухэтажное здание с подвалом общей площадью 1 204 квадратных метра и участком 8,5 соток владелец оценивает в 120 миллионов рублей.

На территории ресторана есть парковка, к самому зданию подведены все коммуникации: централизованные водоснабжение и водоотведение, электричество и газоснабжение, а также видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация. Комплекс состоит из двух больших залов, двух VIP комнат. Кроме того, на территории ресторана расположены летние беседки.