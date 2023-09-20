Футболист воронежского «Факела» стал самым быстрым игроком 8-го тура РПЛ

В одном из эпизодов поединка Моцпан совершил рывок со скоростью 33,85 километра в час. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Футболист воронежского «Факела» Никита Моцпан признан самым быстрым среди всех игроков, вышедших на поел в матчах 8-готура РПЛ. Напомним, что наши парни провели первый матч под руководством нового тренера Сергея Ташуева, поделив очки с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

В одном из эпизодов поединка Моцпан совершил рывок со скоростью 33,85 километра в час. В ТОП-5 самых быстрых в туре также вошли – Мартинс из «Спартака» (33,38), Бителло из «Динамо» (33,24), Хлусевич («Спартак») – 33,01 и Мантуан из «Зенита» (32,84).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, стартовала продажа билетов на матч «Факела» с «Рубином». Встреча пройдет 25 сентября на Центральном стадионе профсоюзов.