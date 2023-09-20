92-й бензин в Воронежской области стал самым дорогим в ЦФО

Больше всего подорожало дизельное топливо – на семь процентов (до 59,54 рубля). Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области бензин марки АИ-92 оказался самым дорогим по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа. Об этом сообщают аналитики Воронежстата. В августе в нашем регионе все виды топлива подорожали на 2,3 процента, а средняя стоимость составила 51,2 рубля за литр. Тем временем, в Москве литр АИ-92 стоит 50,22 рубля, в Липецкой и Белгородской областях – 50,82 рубля и 50,98 рубля соответственно.

Больше всего подорожало дизельное топливо – на семь процентов (до 59,54 рубля). Также выросли в цене газ (на 5,2% - до 24,65 рубля), бензин АИ-95 (2,4% - 56,19 рубля) и бензин АИ-98 (3,9% - 66,34 рубля).