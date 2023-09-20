Воронежская пенсионерка потеряла почти два миллиона рублей, играя на бирже

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали 22 человека, у двух из них похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Нижнедевицкому району обратилась 72-летняя жительница поселка Курбатово, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В июле этого года пенсионерка нашла в интернете сайт с предложением о работе для пожилых людей. Позвонив по телефону и пообщавшись со лже-сотрудником крупной кредитной организации, наша доверчивая землячка решила заняться торговлей на бирже, продавая акции. Сначала она перевела на свой электронный счет взнос на десять тысяч рублей, а затем пополняла его различными суммами, увеличивая свои доходы, а по факту переводя их на подконтрольные мошенникам счета.

Весь процесс растянулся почти на месяц. Когда же потерпевшая захотела вывести якобы полученную многомиллионную прибыль, ее убедили добавить еще полтора миллиона в качестве страхования. Для этого женщина продала свою квартиру. Но как только пенсионерка сообщила, что у нее больше нет денег для пополнения счета, телефонный куратор стал оскорблять ее. Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию. За два месяца она потеряла 1 844 000 рублей.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали 22 человека, у двух из них похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб составил около шести миллионов.