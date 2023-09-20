До 1 октября воронежским льготникам нужно определиться – деньги или набор соцуслуг

Денежный эквивалент набора социальных услуг в 2023 году составил 1469 рублей и 74 копейки в месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

До 1 октября федеральные льготники должны определиться, что они будут получать в 2024 году - набор социальных услуг (НСУ) или денежную компенсацию. Начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения Воронежской области Виктория Будкова рассказала «КП», что включает в себя НСУ, кто имеет на подобные услуги право и как получить прописанные препараты.

ЧТО ТАКОЕ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Перечень услуг, которые положены льготникам, закреплены в федеральном законе «О государственной социальной помощи». Набор социальных услуг состоит из нескольких частей и включает в себя, в том числе, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Кроме того, одна из самых важных льгот, которую предоставляет государство в рамках НСУ - это бесплатные лекарства.

КТО ИМЕЕТ НА НИХ ПРАВО?

Социальную помощь от государства получают федеральные и региональные льготники. Сюда входят более 60 категорий граждан. К числу федеральных льготников относятся дети-инвалиды, инвалиды 1, 2 и 3-й группы, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) военнослужащих, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

КАК ВОРОНЕЖЦАМ ПОЛУЧИТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Льготник обычно получает набор соцуслуг автоматически, как только оформляет единовременную денежную выплату (ЕДВ) в Социальном фонде или МФЦ. Заявление можно подать в электронном виде на сайте Госуслуг: ответ придет в течение одного рабочего дня. Можно написать заявление лично, для этого потребуется прийти с паспортом в отделение Соцфонда или многофункционального центра.

ДЕНЬГИ ИЛИ НСУ: КОГДА НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР?

По умолчанию НСУ предоставляется в натуральном виде, то есть человек бесплатно в течение года получает необходимые лекарства и другие услуги. Если вместо этого он хочет оформить денежную выплату, то нужно написать заявление. И сделать это необходимо до 1 октября.

Денежный эквивалент набора социальных услуг в 2023 году составил 1469 рублей и 74 копейки в месяц. Можно отказаться от НСУ полностью или частично. Например, оставить бесплатные лекарства и получать компенсацию за бесплатный проезд или путевку. Тут каждый решает для себя. Однако если вы написали отказ от соцуслуг или от его лекарственной составляющей, то в течение года вы не сможете получать препараты бесплатно. При обострении хронических заболеваний пациенту придется покупать весьма дорогостоящие препараты за свой счет. Например, при лечении рака молочной железы стоимость терапии превышает 1,5 млн рублей в год. Но и на таблетки и уколы от диабета придется потратить от 48 до 60 тысяч рублей. Это огромная нагрузка для любого семейного бюджета.

КАК ВЕРНУТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Если вы не писали отказ от НСУ в пользу денежной компенсации, то и дальше будете получать набор льгот в полном объеме автоматически. Повторно писать согласие нет необходимости. Если вы составляли ранее отказ, то до 1 октября в праве его отозвать и вернуть льготы. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Госуслуг, в филиале Социального фонда или в МФЦ. Менять решение можно только один раз в год.

- На практике врачи и сотрудники Соцфонда часто сталкиваются с ситуацией, когда пациент, отказавшийся от НСУ, требует вернуть ему бесплатное лекарственное обеспечение в текущем году, но закон не предусматривает такой возможности. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что определиться и сделать выбор между бесплатными лекарствами или денежной компенсацией нужно до 1 октября.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?

Разумеется, врач выписывает препараты, в том числе и льготные, по медицинским показаниям. Тем, кто имеет право на льготные лекарства, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. При первом обращении при себе нужно иметь:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (МСЭ);

- справку, выданную региональным отделением Социального фонда;

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

При повторном обращении будет достаточно только полиса ОМС. Если дойти до поликлиники по каким-то причинам вы не можете, вызовите врача на дом.

Лекарства по льготным рецептам можно получить в аптеках города и области, которые участвуют в специальной программе. О том, где находится прикрепленное аптечное учреждение, должен проинформировать лечащий врач. Кроме того, информация размещена на сайте регионального департамента здравоохранения. Рецепты действительны от 1 до 3 месяцев. Опять же, если сам пациент не в состоянии получить препарат в аптеке, то по его льготному рецепту это может сделать родственник или любой другой человек, которому он доверяет. За исключением, наркотических или психотропных лекарств. Здесь необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».