Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 сентября 2023 13:42

В Воронеже 55-летний мужчина погиб при падении с крыши

Следком организовал проверку
Алексей СЕРГУНИН
Потерпевший находился в тяжелом состоянии, и, к сожалению, через непродолжительное время скончался.

Потерпевший находился в тяжелом состоянии, и, к сожалению, через непродолжительное время скончался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября в одну из воронежских больниц был доставлен 55-летний мужчина с телесными повреждениями, полученными при падении с крыши двухэтажного строения по улице Дружинников. Потерпевший находился в тяжелом состоянии, и, к сожалению, через непродолжительное время скончался.

Следователь следственного отдела по Коминтерновскому району СУ СК РФ по Воронежской области организовал проверку.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили «КП» в пресс-службе регионального Следкома.