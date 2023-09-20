В Воронеже 55-летний мужчина погиб при падении с крыши

Потерпевший находился в тяжелом состоянии, и, к сожалению, через непродолжительное время скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября в одну из воронежских больниц был доставлен 55-летний мужчина с телесными повреждениями, полученными при падении с крыши двухэтажного строения по улице Дружинников. Потерпевший находился в тяжелом состоянии, и, к сожалению, через непродолжительное время скончался.

Следователь следственного отдела по Коминтерновскому району СУ СК РФ по Воронежской области организовал проверку.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили «КП» в пресс-службе регионального Следкома.