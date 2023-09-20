Предъявили обвинение изнасиловавшему школьницу под Воронежем

Воронежские следователи предъявили обвинение в разбое и изнасиловании задержанному мужчине, который в начале сентября напал на девочку.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, страшный инцидент произошел вечером 6 сентября в Борисоглебске Воронежской области. Мужчина напал на школьницу, оглушил ее электрошокером, изнасиловал и отобрал мобильный телефон. Правоохранители смогли установить местонахождение скрывшегося фигуранта и задержали его в Москве. Окончания расследования подозреваемый дожидается в СИЗО.