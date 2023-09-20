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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 12:30

Предъявили обвинение изнасиловавшему школьницу под Воронежем

Следователи продолжают работу по закреплению доказательственной базы в деле подозревемого в нападении и насилии над девочкой в Воронежской области
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи предъявили обвинение в разбое и изнасиловании задержанному мужчине, который в начале сентября напал на девочку.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, страшный инцидент произошел вечером 6 сентября в Борисоглебске Воронежской области. Мужчина напал на школьницу, оглушил ее электрошокером, изнасиловал и отобрал мобильный телефон. Правоохранители смогли установить местонахождение скрывшегося фигуранта и задержали его в Москве. Окончания расследования подозреваемый дожидается в СИЗО.