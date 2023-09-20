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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 12:12

Воронежец на «Мерседесе» врезался в световую опору и скрылся с места ДТП

Его лишили прав и оштрафовали
Алексей СЕРГУНИН

17 сентября этого года в 23:50 37-летний житель Воронежа устроил дрифт на «Мерседесе» на площадке возле одного из воронежских торговых центров на бульваре Победы. После этого он наехал на световую опору и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Нарушителя доставили в мировой суд Коминтерновского района, где на один год лишили водительских прав за то, что он покинул место ДТП. Кроме того, за повреждение объекта улично-дорожной сети лихачу назначили штраф в размере 5 000 рублей.