Стартовала продажа билетов на матч воронежского «Факела» с «Рубином»

Каждый сможет купить не более трех билетов. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Началась продажа электронных билетов на матч 9-го тура футбольной Премьер-лиги «Факел» – «Рубин». Болельщикам воронежского клуба доступны оставшиеся после реализации абонементов места на Центральной, Восточной и Южной трибунах. На Северной трибуне будут располагаться болельщики казанского клуба.

Напомним, что для покупки билетов необходимо иметь Карту болельщика. В день игры ее можно оформить в ближайшем к Центральному стадиону профсоюзов МФЦ (проспект Революции, 33Б, второй этаж). Каждый сможет купить не более трех билетов.

В случае если программа покажет вам, что нужно попробовать выбрать место позже – это не ошибка, нужно лишь следовать указаниям сервиса и немного подождать. Сохраняйте спокойствие – в течение десяти минут вы сможете приобрести билет. Ссылка на покупку билетов. Матч состоится в понедельник, 25 сентября. Начало в 19:00.