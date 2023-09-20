Воронежский борец завоевал серебро на всероссийском турнире

Руслан Мамедов. Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Казани финишировал всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Он был посвящен памяти заслуженного тренера Мягаса Сахабутдинова, по его итогам формируется юниорская сборная команда России.

Студент СПК ВГТУ Руслан Мамедов занял второе место из 48 участников в весе 60 кг. Он выиграл три предварительные встречи досрочно. В полуфинале наш земляк уверенно поборол представителя республики Алтай Лазаря Самойлова (5:0). Но подняться на высшую ступень пьедестала у него не получилось - в финале Руслан уступил Алмазу Мазитову из Московской области.