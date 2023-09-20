Вадим Кстенин: «Торги на строительство сетей ливневой канализации объявили в Воронеже»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В среду, 20 сентября, стало известно о старте электронного аукциона на строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе в Воронеже. Новостью с горожанами поделился мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что новые сети проложат на территории, ограниченной улицей Шишкова, Московским проспектом, улицами Ломоносова, Тимирязева, набережной Максима Горького и улицей Бурденко. В общей сложности власти направили на реализацию масштабного проекта свыше 1,3 млрд рублей.

Вадим Кстенин добавил, что застройка в этом микрорайоне уже сложилась, возведение новых домов продолжится в перспективе, что требует развитие инфраструктуры.

- Для комфортного проживания здесь наших горожан требуется и развитие действующей, и строительство новой инфраструктуры. В частности, дорожной. Одной из важных ее составляющих является сеть ливневой канализации, выполняющая отвод талых и дождевых вод. Ранее поручал профильным специалистам проработать этот вопрос, - пояснил мэр.

Он также сообщил, что при успешном завершении торгов подрядчику предстоит одним этапом выполнить реконструкцию уже существующего коллектора, протяженность которого почти километр. Еще один этап – необходимо построить новый коллектор в районе ЖК «Олимпийский» протяженностью более 3,3 км, начиная от улицы Загоровского, с устройством локальных очистных сооружений.

Кроме того, Вадим Кстенин отметил, что в составе ливневой канализации предусматриваются аккумулирующий резервуар объемом 4,5 тысяч кубических метров и насосная станция.