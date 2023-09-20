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НовостиЗвезды20 сентября 2023 10:23

Начались отборочные туры фестиваля «Воронеж многонациональный»

Финал пройдет 2 ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

В регионе стартовал XIII фестиваль «Воронеж многонациональный».

В празднике примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители, в основе репертуара которых лежит национальное народное творчество, а также мастера декоративно-прикладного искусства, пропагандирующие традиции и культурное наследие народов, проживающих на территории Воронежской области.

Отборочные этапы пройдут в районных культурно-досуговых учреждениях: 21 сентября в Терновском районе, 28 сентября в Петропавловском районе, 5 октября в Нововоронеже и 14 октября в Воронеже.

Гала-концерт фестиваля запланирован 2 ноября в Новоусманском районе.